На форуме друзей Крыма ожидают делегации из Франции и, возможно, США

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На Международном форуме друзей Крыма ожидаются делегации из Франции, Греции, Китая, стран Латинской Америки, возможно участие представителей США, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Международный форум друзей Крыма пройдет в Ялте 6-7 ноября.

"В форуме будет участвовать большое количество иностранных делегаций. Количество участников из зарубежных стран – порядка 90 человек. Крупные делегации приезжают из таких стран, как Китай, Болгария, Греция, Франция и целого ряда других государств", — сообщил Мурадов.

"У нас будут и представители и других континентов – из стран Латинской Америки. Возможно, приедут представители Соединенных Штатов Америки, представители из Африки", — добавил он.

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