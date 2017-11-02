Бортко ответил Кадырову на предложение захоронить тело Ленина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по культуре, режиссер Владимир Бортко (КПРФ) прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о захоронении тела Владимира Ленина.
"Пусть говорит. У нас демократия", — заявил Бортко РИА Новости в кулуарах 19-й международной встречи коммунистических и рабочих партий, которая проходит в Таврическом дворце в Петербурге.
Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что в партии не считают первоочередным вопрос захоронения Ленина, а точку зрения Кадырова, который входит в состав высшего совета ЕР, не обсуждали.