Бортко ответил Кадырову на предложение захоронить тело Ленина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по культуре, режиссер Владимир Бортко (КПРФ) прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о захоронении тела Владимира Ленина.

В четверг Кадыров написал в своем Telegram-канале, что решение о захоронении тела Ленина и хранящейся в петербургской Кунсткамере головы наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата "будет самым верным с исторической точки зрения". По мнению Кадырова, неправильно, что "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком". По словам главы Чечни, "довольно глазеть на труп Ленина".

"Пусть говорит. У нас демократия", — заявил Бортко РИА Новости в кулуарах 19-й международной встречи коммунистических и рабочих партий, которая проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что в партии не считают первоочередным вопрос захоронения Ленина, а точку зрения Кадырова, который входит в состав высшего совета ЕР, не обсуждали.