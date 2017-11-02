Рособрнадзор завершит разработку ЕГЭ по китайскому языку до 2020 года

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор завершит разработку контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по китайскому языку до 2020 года, заявил замглавы ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной совершенствованию единого госэкзамена.

"Мы надеемся, что мы подходим к такому рубежу, когда мы можем смело заявить, что к 2020 году мы точно выдадим качественные контрольно-измерительные материалы", — сказал Музаев.

Он пояснил, что в настоящее время у Рособрнадзора есть технологии проведения ЕГЭ по четырем языкам: английский, немецкий, французский и испанский. Однако китайский язык сильно отличается от европейских и имеет множество диалектов. Отдельную сложность также составляло отсутствие единой программы в РФ по этому языку, школы в разных регионах учились по разным учебникам.

В четверг и пятницу Рособрнадзор проводит апробацию модели экзамена по китайскому языку для 9 и 11 классов. По словам Музаева, в ней примут участие более тысячи школьников из разных регионов РФ.