ФОМ связал призывы политиков захоронить тело Ленина с выборами

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высказывания политиков, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, о необходимости захоронить тело Ленина связано с грядущими выборами президента в 2018 году, заявил РИА Новости глава Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александр Ослон.
"Все сейчас будут активизироваться в связи с предстоящими президентскими выборами… Выборы вызывают потрясение, значит, дух времени возникает. Естественно, больше всего этот самый дух выборов задевает и возбуждает политические и околополитические тусовки, в том числе медийные", — сообщил Ослон, отвечая на вопрос о том, с чем связан очередной виток дискуссии на эту тему.
Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин добавил, что соотношение между сторонниками и противниками захоронения Ленина примерно равное, и это связано с их оценкой революции как важного исторического события или государственного переворота.
"До тех пор, пока не будет серьезного консенсуса по этому вопросу, пока число положительных ответов не приблизится хотя бы к 70% — тех, кто поддерживает (захоронение Ленина) – этого делать не надо", — заявил Костин. Он также заметил, что история должна объединять общество, а не раскалывать его на сторонников и противников.