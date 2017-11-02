ФОМ связал призывы политиков захоронить тело Ленина с выборами

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Высказывания политиков, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова, о необходимости захоронить тело Ленина связано с грядущими выборами президента в 2018 году, заявил РИА Новости глава Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александр Ослон.

Ранее в четверг Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение основателя советского государства, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет, очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

"Все сейчас будут активизироваться в связи с предстоящими президентскими выборами… Выборы вызывают потрясение, значит, дух времени возникает. Естественно, больше всего этот самый дух выборов задевает и возбуждает политические и околополитические тусовки, в том числе медийные", — сообщил Ослон, отвечая на вопрос о том, с чем связан очередной виток дискуссии на эту тему.

При этом социолог считает, что в обсуждении этой темы задействованы очень небольшие группы людей — "фанаты", выступающие за захоронение вождя революции или против. По его словам, большая часть общества не готова принимать решение по этому вопросу и предпочитает отложить его на будущее.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин добавил, что соотношение между сторонниками и противниками захоронения Ленина примерно равное, и это связано с их оценкой революции как важного исторического события или государственного переворота.

"До тех пор, пока не будет серьезного консенсуса по этому вопросу, пока число положительных ответов не приблизится хотя бы к 70% — тех, кто поддерживает (захоронение Ленина) – этого делать не надо", — заявил Костин. Он также заметил, что история должна объединять общество, а не раскалывать его на сторонников и противников.

Предложение убрать тело Ленина с Красной площади недавно высказывали два кандидата на предстоящие президентские выборы: телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что референдум о захоронении вождя возможен, но в будущем.