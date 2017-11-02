Наука спасать: МЧС России обучит своих абхазских коллег

СУХУМ, 2 ноя – РИА Новости. Российские спасатели обучат своих абхазских коллег устранять последствия аварий в городских условиях и при ДТП, пиротехнической работе, а также психологическому сопровождению пострадавших в чрезвычайных ситуациях, сообщает Sputnik Абхазия.

Учебно-тренировочные практические и теоретические занятия начались на базе МЧС республики. Они проходят в два этапа и завершатся 10 ноября.

В перерыве между занятиями с российскими спасателями встретился министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"В республике до сих пор слышны отголоски Отечественной войны народа Абхазии — неразорвавшиеся мины, гранаты и иные снаряды по-прежнему несут опасность", — отметил министр.

По его словам, подобные занятия необходимы, чтобы правильно организовать безопасную работу МЧС и оказать квалифицированную помощь.

Квициния поблагодарил каждого из российских коллег. Министр также отметил важность помощи со стороны МЧС России и подчеркнул, что она крайне важна для абхазских спасателей.

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