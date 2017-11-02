Во ФСИН рассказали, сколько россиян отбывают наказание по месту жительства

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемьдесят процентов осужденных на сегодняшний день отбывают наказание по месту жительства либо по месту осуждения, сообщил в четверг замглавы ФСИН России Валерий Бояринев.

"На сегодняшний день 80 процентов осужденных отбывают наказание по месту жительства или по месту совершения преступления", — сказал он на круглом столе по вопросу перевоспитания осужденных.

По его словам, исключения предусмотрены для осужденных, совершивших очень тяжелые преступления, осужденные к особому режиму отбывания наказания. Кроме того, не во всех территориальных органах есть учреждения для совместного содержания матери и ребенка, не во всех есть учреждения для содержания бывших сотрудников.

"Для решения этих вопросов создаем участки разных режимов отбывания наказания на территории одного учреждения. На сегодняшний день уже 350 таких участков создано", — отметил Бояринев.

Он добавил, что удалось решить проблему с осужденными в Москве и Московской области, которых раньше часто приходилось отправлять в отдаленные регионы. "Сейчас практически всех распределяем в пределах Центрального федерального округа", — сказал замглавы ведомства.

Бояринев сообщил, что ведомство заинтересовано в том, чтобы соблюдать нормы о размещении осужденных рядом с местом жительства, так как дальние перевозки требуют значительных затрат, а содержание вдали от дома плохо сказывается на ресоциализации — люди теряют связь с родственниками, не имеют возможности использовать свидания и передачи.