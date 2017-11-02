Власти Смоленщины выделят порядка 320 млн рублей на обеспечение лекарствами

СМОЛЕНСК, 2 ноя — РИА Новости. На лекарственное обеспечение жителей Смоленской области в региональном бюджете на будущий год заложены порядка 320 миллионов рублей — на 76 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Эти цифры были озвучены на совещании по вопросам развития в регионе новой системы льготного лекарственного обеспечения, которой провел губернатор области Алексей Островский, сообщает пресс-служба областной администрации.
В пресс-службе напомнили, что ситуация с лекарствами была урегулирована благодаря принятому губернатором решению выделить на эти цели из бюджета 140 миллионов рублей, за счет перераспределения средств с иных расходных статей, предназначенных для таких сфер, как сельское хозяйство, культура и туризм, сбор и переработка твердых бытовых отходов.
"В этой сфере необходимо окончательно навести порядок, чтобы в будущем перебоев с лекарствами на территории региона не возникало", — заявил Островский.
Региональный государственный оператор создается на базе Смоленского областного медицинского центра. Как ожидается, он начнет работу в начале будущего года.
Губернатор потребовал проводить все мероприятия по созданию новой структуры постепенно, чтобы не вызвать ажиотаж среди смоленских льготников, которые уже привыкли получать лекарства в определенных аптечных пунктах.
"Убежден, что создание государственного регионального оператора существенно повысит качество обеспечения лекарствами льготных категорий граждан", — сказал Островский.