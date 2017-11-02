РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Власти Смоленщины выделят порядка 320 млн рублей на обеспечение лекарствами

12:1602.11.2017
0140
© Fotolia / viperfzkЛекарства. Архивное фотоЛекарства. Архивное фото
© Fotolia / viperfzk

СМОЛЕНСК, 2 ноя — РИА Новости. На лекарственное обеспечение жителей Смоленской области в региональном бюджете на будущий год заложены порядка 320 миллионов рублей — на 76 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Эти цифры были озвучены на совещании по вопросам развития в регионе новой системы льготного лекарственного обеспечения, которой провел губернатор области Алексей Островский, сообщает пресс-служба областной администрации.

Фармацевтическое призводство. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Создание индивидуальных лекарств потребует изменения закона, считают в ГД
Вопрос о необходимости модернизации системы льготного лекарственного обеспечения глава региона поднял в рамках одного из совещаний, посвященного проблемам бесперебойной поставки в аптечные сети медицинских препаратов, жизненно необходимых смолянам. Тогда же Островский сообщил о создании в регионе государственного оператора, который будет обеспечивать аптеки лекарственными препаратами.

В пресс-службе напомнили, что ситуация с лекарствами была урегулирована благодаря принятому губернатором решению выделить на эти цели из бюджета 140 миллионов рублей, за счет перераспределения средств с иных расходных статей, предназначенных для таких сфер, как сельское хозяйство, культура и туризм, сбор и переработка твердых бытовых отходов.

"В этой сфере необходимо окончательно навести порядок, чтобы в будущем перебоев с лекарствами на территории региона не возникало", — заявил Островский.

Региональный государственный оператор создается на базе Смоленского областного медицинского центра. Как ожидается, он начнет работу в начале будущего года.

Лекарства. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В ФАС рассказали, как нельзя рекламировать лекарства
По данным пресс-службы, в настоящее время в складских помещениях центра ведутся необходимые ремонтные работы. Площадь складов составит порядка 840 квадратных метров. порядка ста из которых будут отведены для хранения лекарств, требующих особого температурного режима. Кроме того, уже закупается медицинская и компьютерная техника, которая позволит автоматизировать работу предприятия, а также автотранспорт, который будет доставлять лекарства в аптеки области. Отпуск льготных препаратов будет осуществляться в 45 аптечных организациях, среди которых есть как государственные, так и коммерческие.

Губернатор потребовал проводить все мероприятия по созданию новой структуры постепенно, чтобы не вызвать ажиотаж среди смоленских льготников, которые уже привыкли получать лекарства в определенных аптечных пунктах.

"Убежден, что создание государственного регионального оператора существенно повысит качество обеспечения лекарствами льготных категорий граждан", — сказал Островский.

Другие новости региона читайте здесь >>

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена