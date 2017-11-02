Власти Смоленщины выделят порядка 320 млн рублей на обеспечение лекарствами

СМОЛЕНСК, 2 ноя — РИА Новости. На лекарственное обеспечение жителей Смоленской области в региональном бюджете на будущий год заложены порядка 320 миллионов рублей — на 76 миллионов рублей больше, чем в текущем году. Эти цифры были озвучены на совещании по вопросам развития в регионе новой системы льготного лекарственного обеспечения, которой провел губернатор области Алексей Островский, сообщает пресс-служба областной администрации.

Вопрос о необходимости модернизации системы льготного лекарственного обеспечения глава региона поднял в рамках одного из совещаний, посвященного проблемам бесперебойной поставки в аптечные сети медицинских препаратов, жизненно необходимых смолянам. Тогда же Островский сообщил о создании в регионе государственного оператора, который будет обеспечивать аптеки лекарственными препаратами.

В пресс-службе напомнили, что ситуация с лекарствами была урегулирована благодаря принятому губернатором решению выделить на эти цели из бюджета 140 миллионов рублей, за счет перераспределения средств с иных расходных статей, предназначенных для таких сфер, как сельское хозяйство, культура и туризм, сбор и переработка твердых бытовых отходов.

"В этой сфере необходимо окончательно навести порядок, чтобы в будущем перебоев с лекарствами на территории региона не возникало", — заявил Островский.

Региональный государственный оператор создается на базе Смоленского областного медицинского центра. Как ожидается, он начнет работу в начале будущего года.

По данным пресс-службы, в настоящее время в складских помещениях центра ведутся необходимые ремонтные работы. Площадь складов составит порядка 840 квадратных метров. порядка ста из которых будут отведены для хранения лекарств, требующих особого температурного режима. Кроме того, уже закупается медицинская и компьютерная техника, которая позволит автоматизировать работу предприятия, а также автотранспорт, который будет доставлять лекарства в аптеки области. Отпуск льготных препаратов будет осуществляться в 45 аптечных организациях, среди которых есть как государственные, так и коммерческие.

Губернатор потребовал проводить все мероприятия по созданию новой структуры постепенно, чтобы не вызвать ажиотаж среди смоленских льготников, которые уже привыкли получать лекарства в определенных аптечных пунктах.

"Убежден, что создание государственного регионального оператора существенно повысит качество обеспечения лекарствами льготных категорий граждан", — сказал Островский.

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