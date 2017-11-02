В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев в Совете Федерации наградил детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, передает корреспондент РИА Новости.

Колокольцев вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и главой МЧС РФ Владимиром Пучковым вручили подросткам медали "За мужество в спасении". Среди них был 17-летний парень, оказывавший помощь пострадавшим при теракте в метро Санкт-Петербурга, и другие подростки и дети, проявившие мужество и отвагу в сложной ситуации. Медалью удостоили тех, кто спас людей из пожара, поймал падающего с высоты ребенка, закрыл собой друга от ножа хулигана.

"Ваши отважные поступки являются для всех: и сверстников, и взрослых — примерами мужества и высокой ответственности. Вы проявили те качества, которые достойны глубокого уважения и во все времена были присущи настоящим воинам и защитникам правопорядка", — сказал Колокольцев на церемонии.

Как сообщили в свою очередь в пресс-центре МВД России, для награжденных детей ведомство организовало культурную программу: детей отвезут на экскурсию по городу, а также покажут центр кинологической службы и конный полк столичный полиции.