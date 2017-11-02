В Совете Федерации наградили детей и подростков, проявивших мужество

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев в Совете Федерации наградил детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, передает корреспондент РИА Новости.
"Ваши отважные поступки являются для всех: и сверстников, и взрослых — примерами мужества и высокой ответственности. Вы проявили те качества, которые достойны глубокого уважения и во все времена были присущи настоящим воинам и защитникам правопорядка", — сказал Колокольцев на церемонии.
Как сообщили в свою очередь в пресс-центре МВД России, для награжденных детей ведомство организовало культурную программу: детей отвезут на экскурсию по городу, а также покажут центр кинологической службы и конный полк столичный полиции.