В России за 20 лет снизилось число осужденных в колониях и тюрьмах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число осуждённых в местах лишения свободы снизилось за последние 20 лет почти на 40%, до 630 тысяч человек, сообщил первый замначальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Филимонов.
Он отметил, что статистика за последние 5 лет свидетельствуют о сохранении динамики.
Филимонов сообщил о снижении показателей рецидивной преступности в РФ.
"Снизилось количество лиц, совершивших преступления в течение после освобождения с 27,3 тысяч человек за 8 месяцев 2016 года до 26,3 тысяч за аналогичный период текущего года", — сказал представитель ведомства.