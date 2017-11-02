В России за 20 лет снизилось число осужденных в колониях и тюрьмах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Число осуждённых в местах лишения свободы снизилось за последние 20 лет почти на 40%, до 630 тысяч человек, сообщил первый замначальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Филимонов.

"За последние 20 лет количество зарегистрированных преступлений в России снизилось на 10% (с почти 2,4 тысяч в 1997 году до 2,2 тысяч в 2016), при этом количество осуждённых в местах лишения свободы уменьшилось на 38% (с 1 миллиона до 630 тысяч человек)", — сказал Филимонов на круглом столе по вопросу перевоспитания осуждённых.

Он отметил, что статистика за последние 5 лет свидетельствуют о сохранении динамики.

Филимонов сообщил о снижении показателей рецидивной преступности в РФ.

"Снизилось количество лиц, совершивших преступления в течение после освобождения с 27,3 тысяч человек за 8 месяцев 2016 года до 26,3 тысяч за аналогичный период текущего года", — сказал представитель ведомства.