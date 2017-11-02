В Минздраве рассказали о вакцинации россиян от полиомиелита

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. План по вакцинации и ревакцинации против полиомиелита за январь-июнь 2017 года выполнен более чем на 70%, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

Ранее СМИ сообщили, что мониторинг, проведенный в регионах, выявил нехватку доз вакцин от заболевания.

В Минздраве напомнили, что в мире наблюдаются трудности с инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), которые объясняются возросшей мировой потребностью в данном препарате, что привело к уменьшению объемов моновакцины, поступившей в нашу страну, в 4 раза с 2,3 миллионов доз до 569 тысяч.

"В этой связи Минздравом России совместно с Минпромторгом России в срочном порядке были предприняты все необходимые организационные мероприятия… Как показывает проведенный Роспотребнадзором анализ выполнения плана прививок, принятые меры позволили за 6 месяцев 2017 года выполнить план по вакцинации и ревакцинации против полиомиелита более чем на 70%", — сообщили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что в 2018 году российская биофармацевтическая компания "Нанолек" выходит на объем производства инактивированной полиомиелитной вакцины, позволяющий почти полностью покрыть потребность в вакцине в РФ и обеспечить бесперебойные поставки в регионы. Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова разработана отечественная ИПВ, клинические испытания которой готовятся к началу в настоящее время.

Данная ситуация с ИПВ еще раз подтверждает необходимость активного импортозамещения в такой стратегически значимой сфере, как вакцинация населения.