Кузнецова назвала Сахалин примером в деле предоставления жилья сиротам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что Сахалин является примером в деле предоставления жилья детям-сиротам.

"Позитивный момент, который обращает на себя внимание, — это обеспечение жильем выпускников сиротских учреждений. Ситуацию на Сахалине можно приводить в пример. Я знаю, что принято решение – предоставлять разрозненное жилье – квартиры в существующих жилых кварталах, это правильное решение, так как способствует гораздо лучшей социализации и адаптации детей-сирот, чем многоквартирный дом, построенный исключительно для детей-сирот" — сказала Кузнецова на заседании круглого стола в Южно-Сахалинске в четверг.

Кроме того, она похвалила сахалинские власти за организацию работы детских учреждений. Советники детского омбудсмена в преддверии ее визита провели в них проверки.

"Вчера мне доложили результаты проверки учреждений: материально-техническая база, уровень самих учреждений, документация серьезных вопросов не вызвали. Учреждения — в хорошем состоянии, те недочеты, которые были выявлены, исправлялись буквально в ходе самого общения", — сказала Кузнецова, добавив, что далеко не в каждом регионе она получает такие положительные отзывы.