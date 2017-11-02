В Москве появится обновленный портал "Наш город 2.0"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С 14 ноября проект "Наш город 2.0" стартует на краудсорсинг-платформе, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.



"Наш город 2.0" — улучшенная версия портала "Наш город". Его участники получат эксклюзивный доступ к бета-версии портала и протестируют ее, смогут внести предложения по доработке набора функций и пользовательского интерфейса сайта.



Портал "Наш город", который функционирует в столице с 2011 года, помог москвичам решить более двух миллионов проблем, связанных с обслуживанием домов, дворов, дорог, городских улиц, парков и скверов, а число его пользователей превысило один миллион человек.