Кузнецова рассказала о мальчике с Сахалина, которого унижала медсестра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Мальчик из сахалинского города Макаров, которого унижала медсестра районной больницы, передан в новую семью, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова на заседании круглого стола в Южно-Сахалинске.

История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из больницы, следствие проверяет ее действия. Мальчик оказался в инфекционном отделении после того, как его забрали из неблагополучной семьи. В августе суд лишил мать мальчика родительских прав в отношении двух детей: мальчика и его старшей сестры. На данный момент дочь женщины от предыдущего брака находится с отцом, а мальчик был передан органам опеки, так как его отца нет в живых. Женщину будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Первый вопрос у меня: что с Германом? Мы все следили за его судьбой, переживали. Непростая доля ему выпала. Я знаю, что он передан в новую семью, и у него сейчас все хорошо, но все равно хочется знать, все ли сделано для того, чтобы он больше никогда не попал в такую ситуацию?" — спросила Кузнецова.

Ранее прокуратура выявила нарушения в работе органов опеки. "Взаимопонимание с правительством области в части устранения нарушений было найдено, а несколько чиновников на уровне области и муниципалитета привлекли к дисциплинарной ответственности", — доложил начальник профильного управления прокуратуры Сахалинской области Иван Черепанов.