В Кемеровском СИЗО открыли цех по производству пельменей и вареников

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Мини-цех по производству замороженных полуфабрикатов заработал в следственном изоляторе (СИЗО-1) в городе Кемерово, ежемесячно планируется производить 200 килограмм пельменей, мантов и вареников, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН по Кемеровской области Павел Акуленко.

"Специально для мини-цеха в изоляторе отремонтировали помещение, где есть вода, свет и хорошая вентиляция. Планируемая производительность цеха порядка 200 килограмм в месяц. Ассортимент полуфабрикатов достаточно разнообразен, и уже пользуется заслуженным спросом. Здесь лепят пельмени, манты, вареники с тремя начинками (картофель и грибы, капуста с мясом, картошка со шкварками), в перспективе — вареники со сладкой начинкой", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на производстве пока трудоустроены три осужденные женщины из отряда хозяйственного обслуживания, в перспективе — с увеличением производительности — штат планируется расширить. Все трудоустроенные имеют соответствующие навыки работы и медицинские книжки, отметили в ГУФСИН.

Как рассказал Акуленко, в тестовом режиме за день девушки лепят более 20 килограмм пельменей (более 100 килограмм в неделю). "Это позволяет вкусно накормить не только подозреваемых, обвиняемых и осужденных, но и распространить продукцию среди сотрудников изолятора", — уточнил он.

Цех оборудован мясорубкой, холодильными камерами и столами для лепки. Сейчас пельмени и манты делают по традиционной технологии. Для получения фарша берут различные виды мяса (говядину, шпик, свинину), которые поставляются из колоний-поселений Чебулинского района. Для приготовления теста используется мука, вода, соль, яйца. В ближайшее время планируется изготовление диетических пельменей из мяса птицы.

"Вся продукция цеха сертифицирована. Полуфабрикатам присвоена престижная категория "Б". С таким качественным продуктом кемеровский следственный изолятор планирует выход на муниципальные и частные организации и предприятия города", — добавил представитель ГУФСИН.