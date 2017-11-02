Эксперты поспорили, стал ли День народного единства праздником

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Эксперты разошлись во мнениях относительно того, стал ли День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, национальным праздником или воспринимается, как очередной обычный выходной.

По мнению ряда собеседников агентства, для большинства россиян эта дата остается непонятной, так как не сформировались традиция и привычка; другие полагают, что после присоединения Крыма к России, праздник наполнился реальным смыслом.

Праздник без признания

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов полагает, что День народного единства – это просто очередной выходной для большинства граждан.

"Для того, чтобы праздник стал некой составной частью культуры, некой традицией и воспринимался как праздник, необходимо наличие символических ассоциаций у людей, каких-то привязок либо к ощущаемому историческом опыту, либо к глубоким культурным и ментальным традициям. В этом случае праздник воспринимается, как праздник… Ничего подобного про 4 ноября сказать нельзя", — пояснил политолог.

С другой стороны, по словам аналитика, люди рады выходному дню, поэтому позитивно воспринимают 4 ноября. "Но, думаю, если выйти на улицу и спросить людей: "А как называется этот праздник?", то мало, кто вспомнит", — добавил Слатинов.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, который отмечает, что этот праздник не завоевал признание россиян.

"Пока особых подвижек не видно. И, скорее всего, главным мотором, главной движущей силой будет просто смена поколения, потому что сейчас уже постепенно входит в жизнь поколение, которое родилось и взрослеет в ситуации, когда этот праздник существует, его отмечают как-то. Но пока это поколение достаточно небольшое, все-таки основную группу нашего населения составляют те, для кого этот праздник непонятный, чужой. И, я думаю, этот процесс надолго", — сказал социолог.

Федоров уверен, что для восприятия этой даты как праздника необходимо сформировать привычку. "Вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина: "Привычка свыше нам дана, замена счастию она". Вот у этого нового поколения привычка определенная есть; они тоже не очень понимают, про что этот праздник — но как бы "праздник и праздник"… инерция и привычка должна сформироваться. Сейчас она формируется, но многое еще впереди", — отметил гендиректор ВЦИОМ.

Дата со смыслом

Член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин напротив считает, что если изначально праздник воспринимался как искусственный, то со временем ситуация поменялась. По его мнению, во-первых, сработал фактор привыкания, а во-вторых, переломными в общественном отношении к этому дню стали события, связанные с присоединением Крыма.

"После этого, действительно, праздник приобрел реальную массовость и для многих российских граждан, действительно, наполнился реальным смыслом – именно реальным, а не только декларативным и официальным", — подчеркнул политолог.

Зудин добавил, что самого начала День народного единства конкурирует с 7 ноября.

"При близком соседстве во времени эти праздник различают те ценности, которые с ними ассоциируются. Седьмое ноября даже в официальной советской трактовке и в коммунистической трактовке — это праздник, связанный с разделением, с разрывом, а День народного единства – здесь название говорит само за себя, здесь на лицо позитивные ценности", — сказал эксперт.

По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, 4 ноября — компенсация советского праздника 7 ноября.

"Дата 4 ноября сама по себе имеет глубинный смысл, потому что демонстрирует, что все-таки основой России, как страны, является именно народ, который в отсутствии либо при бессилии верховной власти вполне берет, что называется свою судьбу в свои руки и реализует свое право быть источником власти, что и закреплено в нашей Конституции 1993 года", — отметил он.