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Общество

Эксперты поспорили, стал ли День народного единства праздником

09:1402.11.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДень народного единства в Омске. Архивное фотоДень народного единства в Омске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Эксперты разошлись во мнениях относительно того, стал ли День народного единства, отмечаемый в России 4 ноября, национальным праздником или воспринимается, как очередной обычный выходной.

По мнению ряда собеседников агентства, для большинства россиян эта дата остается непонятной, так как не сформировались традиция и привычка; другие полагают, что после присоединения Крыма к России, праздник наполнился реальным смыслом.

Праздник без признания

Продажа сувениров на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов полагает, что День народного единства – это просто очередной выходной для большинства граждан.

"Для того, чтобы праздник стал некой составной частью культуры, некой традицией и воспринимался как праздник, необходимо наличие символических ассоциаций у людей, каких-то привязок либо к ощущаемому историческом опыту, либо к глубоким культурным и ментальным традициям. В этом случае праздник воспринимается, как праздник… Ничего подобного про 4 ноября сказать нельзя", — пояснил политолог.

С другой стороны, по словам аналитика, люди рады выходному дню, поэтому позитивно воспринимают 4 ноября. "Но, думаю, если выйти на улицу и спросить людей: "А как называется этот праздник?", то мало, кто вспомнит", — добавил Слатинов.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, который отмечает, что этот праздник не завоевал признание россиян.

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Пока особых подвижек не видно. И, скорее всего, главным мотором, главной движущей силой будет просто смена поколения, потому что сейчас уже постепенно входит в жизнь поколение, которое родилось и взрослеет в ситуации, когда этот праздник существует, его отмечают как-то. Но пока это поколение достаточно небольшое, все-таки основную группу нашего населения составляют те, для кого этот праздник непонятный, чужой. И, я думаю, этот процесс надолго", — сказал социолог.

Федоров уверен, что для восприятия этой даты как праздника необходимо сформировать привычку. "Вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина: "Привычка свыше нам дана, замена счастию она". Вот у этого нового поколения привычка определенная есть; они тоже не очень понимают, про что этот праздник — но как бы "праздник и праздник"… инерция и привычка должна сформироваться. Сейчас она формируется, но многое еще впереди", — отметил гендиректор ВЦИОМ.

Дата со смыслом

Выступление певца Дениса Майданова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин напротив считает, что если изначально праздник воспринимался как искусственный, то со временем ситуация поменялась. По его мнению, во-первых, сработал фактор привыкания, а во-вторых, переломными в общественном отношении к этому дню стали события, связанные с присоединением Крыма.

"После этого, действительно, праздник приобрел реальную массовость и для многих российских граждан, действительно, наполнился реальным смыслом – именно реальным, а не только декларативным и официальным", — подчеркнул политолог.

Зудин добавил, что самого начала День народного единства конкурирует с 7 ноября.

"При близком соседстве во времени эти праздник различают те ценности, которые с ними ассоциируются. Седьмое ноября даже в официальной советской трактовке и в коммунистической трактовке — это праздник, связанный с разделением, с разрывом, а День народного единства – здесь название говорит само за себя, здесь на лицо позитивные ценности", — сказал эксперт.

По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, 4 ноября — компенсация советского праздника 7 ноября.

"Дата 4 ноября сама по себе имеет глубинный смысл, потому что демонстрирует, что все-таки основой России, как страны, является именно народ, который в отсутствии либо при бессилии верховной власти вполне берет, что называется свою судьбу в свои руки и реализует свое право быть источником власти, что и закреплено в нашей Конституции 1993 года", — отметил он.

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