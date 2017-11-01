В 2017 году в Оренбургской области отремонтировали 97 км дорог

ОРЕНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. В текущем году дорожные службы отремонтировали почти 40 километров дорог в Оренбурге и 56,8 километров — по области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
В пресс-службе добавили, что на основных "аварийных" участках установили 146 светофоров и два комплекса фотовидеофиксации. На улицах Оренбурга появились 140 новых дорожных знаков, почти три километра пешеходных ограждений, а на региональных трассах — почти два километра барьерных ограждений.
На реконструкцию дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" было вложено 1,25 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней.