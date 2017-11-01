Ямал планирует увеличить активность на международной арене в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ планирует в 2018 году увеличить активность на международной арене, направленную на установление внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, сообщает в среду правительство региона.

"В 2018 году профильным департаментом будет продолжена реализация всех имеющихся проектов культурно-гуманитарной направленности, способствующих сохранению добрососедских отношений, национальной безопасности и гармонизации этнокультурных связей… В силу многих объективных причин планируется рост активности округа на международной арене, направленной на установление внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами", — говорится в сообщении.

Большое внимание будет уделено продвижению продукции агропромышленного комплекса региона на зарубежные рынки. Во главе угла станут интересы для поиска возможностей повышения экспортного потенциала округа с целью увеличения доходности ямальских предприятий, уточняют власти.

Ямал продолжит работу по выстраиванию взаимовыгодных отношений с другими регионами в рамках заключенных межрегиональных соглашений о сотрудничестве. Планируется развитие отношений с Алтайским краем. В сентябре 2018 года в столице округа запланирована крупная выставка-ярмарка с привлечением товаропроизводителей Ставропольского края и сибирских регионов, мероприятие такого масштаба будет организовано в округе впервые. Продукция для ярмарки будет доставлена речным путем, что впоследствии должно стать дополнительной возможностью доставки необходимых товаров в арктический регион.

Учитывая характер международной деятельности, сформированный под воздействием общих мировых тенденций, но с учетом арктической специфики, Ямал продолжит представлять региональный опыт поддержки представителей коренных малочисленных народов Крайнего Севера и достижения в области устойчивого развития арктической зоны страны в рамках работы сессий Постфорума ООН в Нью-Йорке (США) и в других международных организациях, отмечается в сообщении.

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