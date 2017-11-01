Губернатор Тамбовской области удостоен премии "Экономист года"

ТАМБОВ, 1 ноя — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин стал дипломантом Общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Премия "Экономист года" — главная награда российского экономического сообщества. Она учреждена Вольным экономическим обществом России — общественной организацией, которая объединяет свыше трёхсот учёных, государственных деятелей, политиков, литераторов, предпринимателей.

"За большие успехи в повышении эффективности социально-экономического развития Тамбовской области и качества жизни населения в число номинантов вошел и глава администрации Тамбовской области, доктор экономических наук, профессор Александр Никитин", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на соискание премии было выдвинуто 132 кандидата, среди них специалисты-практики, ученые, эксперты, государственные и общественные деятели, преподаватели. Губернатор Тамбовской области стал одним из четырех победителей.

Церемония награждения состоится 11 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

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