Глава ФСИН сообщил о снижении числа побегов из СИЗО до одного за год

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России добилась снижения числа побегов из СИЗО с трех случаев в 2013 году до одного в текущем, сообщил замглавы ведомства Валерий Бояринев в интервью РИА Новости.

По словам замглавы ФСИН, сегодня 95% следственных изоляторов в России уже оснащены интегрированными системами безопасности, и обучению операторов этих систем уделяется значительное внимание.

Бояринев сообщил, что для исключения побегов путем подмены учреждения оснащают биометрическими системами идентификации личности, которые считывают отпечатки пальцев, параметры лица и сетчатку глаза.

"Следует отметить, что в результате принятых мер количество побегов из следственных изоляторов снижается. Так, в 2013 году было допущено три побега, в 2016 — два побега, за 10 месяцев 2017 года — один побег из СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области. В этот же день бежавший был задержан", — сказал замглавы ведомства.

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