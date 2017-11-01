Глава СПЧ предложил провести в России конференцию по правам человека

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил инициировать в 2018 году международную экспертную конференцию, а на 2023 год, когда будет отмечаться 75-летие Всеобщей декларации прав человека, запланировать проведение в Москве третьей всемирной конференции ООН.

"Я думаю, что было бы очень разумно, если бы Россия инициировала в следующем году международную конференцию экспертов по правам человека. Было бы, конечно, самым правильным организовать третью конференцию ООН по правам человека в Москве, но в 2018 году это просто нереально, мы не успеем", — сказал Федотов на пресс-конференции в среду.

Вместе с тем, экспертную конференцию можно было провести в следующем году как раз в рамках подготовки третьей Всемирной конференции ООН, полагает он.

"Вот если бы мы могли в порядке подготовки… сделать в следующем году, когда будет исполняться 70 лет Всеобщей декларации, провести конференцию на уровне экспертов, а на 2023 год запланировать третью Всемирную конференцию ООН по правам человека, это было бы, по-моему, очень здорово, хорошая была бы инициатива с российской стороны", — добавил он.