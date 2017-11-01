МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) подготовил новую редакцию закона о работе с обращениями граждан, пока этот проект встречает серьёзное сопротивление, но правозащитники надеются его доработать и предложить главе государства для внесения, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы подготовили новую редакцию этого закона, мы ее обсуждали на разных экспертных площадках. К сожалению, есть довольно серьёзное сопротивление, серьёзные возражения против этого закона. Но это наш привычный метод работы, мы будем, тем не менее, работать и дальше над этим законопроектом с тем, чтобы довести его до необходимой кондиции и предложить президенту все-таки его внести", — сказал Федотов на пресс-конференции в среду.

В СПЧ отмечают, что сейчас работа с обращениями граждан построена по тем образцам, которые уже в значительной степени устарели.

"Действующий закон о порядке рассмотрения обращений граждан совершенно не рассчитан на электронный документооборот, на подачу обращений через электронную почту, социальные сети. Нам нужен современный закон о работе с обращениями граждан", — добавил председатель совета.

Кроме того, по словам Федотова, в работе с обращениями граждан сейчас ориентируются на сроки ответа, а не на решение проблемы.

"Мы видим, что на самом деле закон сегодня применяется следующим образом: главное не нарушить срок ответа. А заявителю-то нужен не ответ, ему нужно чтобы решение было принято, чтобы проблема была решена", — пояснил глава СПЧ.