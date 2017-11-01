Сотрудники мэрии Калининграда вернулись к работе после повторной эвакуации

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники мэрии Калининграда, которые были вынуждены в среду дважды покидать здание из-за анонимных звонков о бесхозном предмете, снова смогли вернуться к работе, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"Сотрудники оперативных служб проверили все помещения, ничего опасного обнаружено не было, нам снова разрешили занять свои рабочие места", — рассказали в пресс-службе.

Завершилась проверка и в здании министерства образования регионального правительства и в нескольких зданиях общежитий университета.

"Студенты, проживающие в общежитиях по улицам Невского и Еловой аллее, Соммера, Азовской и Чайковского, могут возвращаться. Проверка помещений прошла", — сообщила на своей странице в Facebook представитель Балтийского федерального университета имени Канта Юлия Шкуркина.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в среду были также эвакуированы региональная общественная палата, министерства образования и соцполитики, корпуса и общежития БФУ имени Канта и калининградского государственного технического университета. Студентов и преподавателей вузов попросили не толпиться у зданий и не создавать сложности для работы служб оперативного реагирования.