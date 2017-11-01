Горсуд Петербурга не стал возвращать Марсову полю статус гайд-парка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в среду отказал в удовлетворении административного иска с требованием об отмене постановления правительства Петербурга об исключении Марсова поля из списка гайд-парков, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города. Общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как площадку для публичных мероприятий. Правительство Санкт-Петербурга в августе исключило Марсово поле, находящееся в центре города, из списка гайд-парков.

"Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении требований по административному исковому заявлению Александра Кобринского, Дмитрия Острякова, Александра Передрука и Алены Фурсовой к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим Постановления Правительства СПб от 17.08.2017 №697 "О внесении изменений в постановление Правительства СПб от 24.12.2012 №1363", — говорится в сообщении.

Ранее депутат Заксобрания депутат фракции "Яблоко" городского парламента Борис Вишневский сообщал РИА Новости, что является одним из истцов. Данную информацию опровергла пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева. По её словам, в объяснениях истцов говорится, что "проводить мероприятия в Удельном парке не удобно, так как там одни белки живут".