В Крыму газ по поврежденным газопроводам запустят в течение часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Газ по двум поврежденным газопроводам в Крыму будет пущен в течение часа-полутора, заявил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Тарасов отмечал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

"Повреждения еще ликвидируются: перевариваются, ввариваются. Через час будет пуск газа, может быть, через полтора. На одном газопроводе раньше, на другом позже. Пока газ не подается", — сказал Тарасов.

Ранее сообщалось, что ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.