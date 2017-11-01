МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор обладает механизмами для зеркального ответа на беспрецедентное давление в адрес телеканала RT и информационного агентства Sputnik, если оно будет продолжено, заявил глава надзорного ведомства Александр Жаров на заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

"Безусловно, у Роскомнадзора есть достаточно механизмов адекватного зеркального ответа, если беспрецедентное давление на средства массовой информации Russia Today, телевидение, и информационное агентства Sputnik, если это давление будет продолжено. Безусловно, необходимые механизмы имеются в наших руках", — сказал он.

В четверг американская соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США а во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter. В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.

В конце сентября представители компании Twitter выступили на закрытых слушаниях в комитете сената США по разведке и рассказали о якобы "российском вмешательстве" в политику страны и о деятельности российского телеканала RT в американском сегменте этой всемирной социальной сети.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя решение Twitter заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik, выразила сожаление в связи с этим шагом, в том числе в свете возможных ответных мер России в отношении американских СМИ. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Sputnik, платное продвижение в Twitter никогда не использовалось – на Sputnik подписывались те, кто ищет альтернативный взгляд на новости и кому надоел "мэйнстрим".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.