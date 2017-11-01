Миронов предложил разработать рекомендации для уроков интернет-безопасности

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил Минобрнауки разработать методические рекомендации по проведению уроков онлайн-безопасности в школах, сообщили в пресс-службе фракции СР. Минобрнауки ранее уже заявляло о планах создания соответствующей учебной программы.

"Минобрнауки следовало бы разработать специальные методические рекомендации на этот счет… Чтобы в рамках существующей школьной программы детей обучали навыкам безопасного поведения и общения в сети", — приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы фракции СР.

Депутат полагает, что "уроки интернет-безопасности можно вписать в существующие учебные курсы информатики или ОБЖ, психологии или социологии".

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны ведомством. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

Учебник по кибербезопасности, по которому в дальнейшем будут учиться российские школьники, напишут ученые факультетов психологии и журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова. Как пояснял в июле декан факультета психологии, академик РАО Юрий Зинченко, "в рамках ОБЖ можно уже вот эти вещи, начиная с младших классов, по кусочку вставлять".

При этом Миронов считает, что запрещать детям пользоваться социальными сетями не стоит: "такие предложения, как и запреты, малоэффективны и нереализуемы".

"У классных руководителей не хватает времени, чтобы вживую общаться с детьми, узнавать, чем "дышит" ребенок в реальной жизни. Не говоря уже о том, чтобы следить за ним в соцсетях. Поэтому наша партия предлагает: давайте снизим учебную нагрузку на классных руководителей, чтобы их приоритетом была воспитательная работа. Давайте вернем во все школы ставки психологов, чтобы проблемы детей могли в реальном времени отслеживать специалисты", — считает парламентарий.