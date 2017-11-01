Руденя поднялся на 8 позиций в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

ТВЕРЬ, 1 ноя — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам сентября занял в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ 11-ю позицию, поднявшись вверх на восемь пунктов по сравнению с августом, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные информационно-аналитической системы "Медиалогия".

Проведенное исследование подчеркивает стабильно высокую активность тверского губернатора в повестке вопросов, связанных с развитием коммунального сектора региона, считает председатель комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу регионального парламента Станислав Петрушенко.

"В преддверие зимы мы констатируем рост качества подготовки к отопительному сезону по сравнению с прошлым годом, это была установка Игоря Рудени, и она выполнена. Заслуживает внимания значительный успех региона в решении проблемы долгов за газ — их объем с начала года сократился почти на четыре миллиарда рублей", — сказал Петрушенко.

Эксперт отметил принципиальную позицию губернатора по вопросу передачи системы водоснабжения Твери из рук частного инвестора в муниципальное управление для повышения качества и надежности коммунальных услуг.

Лидирующие позиции в медиарейтинге по итогам сентября заняли мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Другие новости региона читайте здесь >>