Байкальская природоохранная прокуратура начнет работу с 1 декабря

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка подписал указ об образовании с декабря Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"Приказом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с 1 декабря 2017 года будет образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура", — сказал он.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что по своему статусу она будет приравнена к прокуратуре субъекта РФ. В ее состав войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые будут расположены в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Улан-Удэ, Северобайкальске, Петровск-Забайкальском и поселке Еланцы Иркутской области.

Отмечается, что основными задачами Байкальской природоохранной прокуратуры станет надзор за исполнением природоохранного законодательства, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду в регионах Байкало-Ангарского бассейна.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству в 2018-2020 годах ликвидировать последствия деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината за счет средств бюджета. Он также поручил Генпрокуратуре РФ и Росприроднадзору проверить законность деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду на Байкале.

Байкал — самое глубокое пресноводное озеро планеты, максимальная глубина — 1637 метров. Длина береговой линии около 2 тысяч километров. Байкал обладает колоссальным объемом воды — 23 тысячи кубических километров (около 20% мировых запасов).