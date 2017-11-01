Байкальская природоохранная прокуратура начнет работу с 1 декабря

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка подписал указ об образовании с декабря Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
Официальный представитель ведомства подчеркнул, что по своему статусу она будет приравнена к прокуратуре субъекта РФ. В ее состав войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые будут расположены в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Улан-Удэ, Северобайкальске, Петровск-Забайкальском и поселке Еланцы Иркутской области.
Отмечается, что основными задачами Байкальской природоохранной прокуратуры станет надзор за исполнением природоохранного законодательства, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду в регионах Байкало-Ангарского бассейна.
Байкал — самое глубокое пресноводное озеро планеты, максимальная глубина — 1637 метров. Длина береговой линии около 2 тысяч километров. Байкал обладает колоссальным объемом воды — 23 тысячи кубических километров (около 20% мировых запасов).