В Нижегородской области появится совет по делам молодежи при губернаторе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Нижегородской области создадут совет по делам молодежи при губернаторе региона — площадку для обмена мнениями и вовлечения молодежи в решение задач развития региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин встретился с нижегородской делегацией Всемирного фестиваля молодежи и студентов в центре современного искусства "Арсенал", где обсудил развитие молодежных проектов в регионе. Во встрече приняли участие около 40 участников фестиваля. Ребята поделились впечатлениями о поездке в Сочи, рассказали о работе добровольцев региона на фестивале, представили интересные проекты и идеи. В частности, глава региона поддержал идею о создании совета молодежи области при губернаторе.

"Мы готовы начать работу в этом направлении и сформировать такой совет. Будем регулярно встречаться по конкретным темам, обмениваться мнениями по всем важным вопросам развития области", — привели в пресс-службе слова Никитина.

Молодые ученые центра инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ имени Н.И. Лобачевского представили на встрече часть экспозиции нижегородского стенда в Сочи — роботизированный экзоскелетонный комплекс "Илья Муромец". Комплекс позволяет за счет регистрации электрических сигналов человека осуществлять управление и контроль экзоскелетом. Губернатор дал поручение просчитать потребности в подобном комплексе среди маломобильных групп населения и проработать возможность производства экзоскелета в области.

В свою очередь, начальник управления по воспитательной работе Волжского государственного университета водного транспорта Антон Тихонов выступил с инициативой создания в Нижнем Новгороде молодежной площадки нового формата, которая продемонстрирует потенциал молодых ученых и молодежные стартапы, а также позволит собрать лучшие практики по продвижению и коммерциализации новаторских проектов.

"Если создавать такую площадку в нашем городе, то это должна быть особенная история, заточенная на молодежь. В Нижнем Новгороде есть технопарк, его следует перезагрузить и попробовать запустить проект на этой площадке, чтобы сделать что-то яркое. Замечательная идея, у которой огромный потенциал", — отметил Никитин.

Другие новости региона читайте здесь >>