Минздрав хочет информировать население через соцсети

Молодой человек переписывается в телефоне. Архивное фото

Молодой человек переписывается в телефоне. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минздрав России ведет работу над проектом по информированию населения через соцсети, но комментировать этот проект преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее " Известия " сообщили, что ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" (ЦНИИОИЗ) Минздрава заказало разработку коммуникационного проекта, целью которого является информирование населения о порядке оказания медпомощи, о правах граждан в сфере здравоохранения. Проект предусматривает в том числе размещение видео в соцсетях.

"Действительно, Минздравом России ведется работа в данном направлении. Однако комментировать проект на данный момент преждевременно", — сообщили в ведомстве.