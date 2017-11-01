При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в соцсети.