- 14:19
Захарова: итоги народного волеизъявления в США уважением не пользуются
"Как тут не вспомнить рекламу RT: "Застрял в пробке, опоздал на поезд? Это все из-за нас", - заметила представитель внешнеполитического ведомства.
RT's new DC ad campaign trolls Hillary Clinton pic.twitter.com/B1MwG6rVbK— Robert Maguire (@RobertMaguire_) 10 октября 2017 г.
- 14:15
При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в соцсети.
- 14:14
На прошлой неделе соцсеть Twitter сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, это решение было принято на основании расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США в 2016 году.
- 14:15
В заседании участвуют главред RT Маргарита Симоньян и представитель МИД Мария Захарова
В заседании принимают участие главный редактор телеканала RT, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и директор департамента печати и информации МИД Мария Захарова.