Эксперт считает обязательным ведение аудиозаписи в зале суда

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Видеозапись судебных заседаний можно быть способом фальсификации процесса из-за возможности выбора оператором необходимых ракурсов, поэтому ведение аудиозаписи в зале суда должно стать обязательным, считает экс-заместитель председателя Конституционного суда РФ Тамара Морщакова.

"Видеозапись судебного заседания, с точки зрения Совета по правам человека, это еще один способ фальсификации. Настаиваем по-прежнему, в течение многих лет на обязательности аудиозаписи, которая должна быть закреплена в процессуальных кодексах, не только в Арбитражном, но и в Гражданском процессуальном, Уголовном процессуальном и Административном процессуальном",- сказала Морщакова на заседании круглого стола на тему "Судебная реформа и бизнес: точки соприкосновения".

Она объяснила, что опасность фальсификации может создать видеооператор, выбирающий нужные ракурсы во время съемки. По ее словам, проблема состоит и в том, что видеофиксацию предлагают ввести вместо аудиозаписи.

"Очень трудно представить себе обязательность видеофиксации и, конечно, это требует средств, в то время как аудиозапись обеспечена технически везде, во всех судах, о чем давно говорит председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев", — сказала Морщакова.

Она отметила, что особенно тяжелая ситуация с ведением аудиозаписи сложилась в судах общей юрисдикции, особенно в уголовном судопроизводстве, где нет обязательного аудиопротоколирования. При этом, по словам Морщаковой, такая ситуация для арбитражных судов является " нонсенсом после их долголетней другой практики".