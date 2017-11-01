Эксперт считает обязательным ведение аудиозаписи в зале суда

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Видеозапись судебных заседаний можно быть способом фальсификации процесса из-за возможности выбора оператором необходимых ракурсов, поэтому ведение аудиозаписи в зале суда должно стать обязательным, считает экс-заместитель председателя Конституционного суда РФ Тамара Морщакова.
Она объяснила, что опасность фальсификации может создать видеооператор, выбирающий нужные ракурсы во время съемки. По ее словам, проблема состоит и в том, что видеофиксацию предлагают ввести вместо аудиозаписи.
Она отметила, что особенно тяжелая ситуация с ведением аудиозаписи сложилась в судах общей юрисдикции, особенно в уголовном судопроизводстве, где нет обязательного аудиопротоколирования. При этом, по словам Морщаковой, такая ситуация для арбитражных судов является " нонсенсом после их долголетней другой практики".