Звезды российской эстрады выступят на митинге-концерте "Россия объединяет"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В рамках празднования Дня народного единства 4 ноября на территории спортивного комплекса "Лужники" пройдут два концерта и фестиваль кухонь народов России. Помимо этого около арены будут организованы различные спортивные мероприятия для горожан.

Центральным событием праздника станет митинг-концерт "Россия объединяет", проведение которого поддержала Общественная палата города Москвы. Для гостей выступят Филипп Киркоров, группа "Любэ", Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Кристина Си, Елена Темникова, Джиган и другие известные исполнители.

На стадионе будут присутствовать общественные деятели и представители гражданского общества, среди которых председатель Общественной палаты города Москвы Константин Ремчуков, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, народный артист РФ Сергей Безруков, космонавт Сергей Крикалев, а также фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Концерт начнется в 14.00. Вход свободный.