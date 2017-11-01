Воронежская облдума внесла изменения в правила эвакуации машин в регионе

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли поправки в региональное законодательство, обязывающие "эвакуаторщиков" незамедлительно информировать граждан о местонахождении их автомобилей, говорится в сообщении заксобрания.

Данные о том, какое транспортное средство поступило на штрафстоянку, компании должны будут в режиме онлайн размещать на своих официальных сайтах. Соответствующие поправки, принятые на 25 заседании Воронежской областной думы, начнут действовать с 1 января 2018 года.

В настоящий момент правила эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте, регламентируются областным законом "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории Воронежской области".

"Однако установленный порядок не содержал правовых норм, которые прямо регулируют вопросы оперативного получения гражданами актуальной информации о месте нахождения их транспортных средств. Проще говоря, воронежцам сегодня приходится долго выяснять, где находится их автомобиль", — пояснил необходимость принятых поправок председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Существующая схема эвакуации транспортных средств, которые нарушают требования дорожных знаков, не обязывает "эвакуаторщиков" немедленно информировать автовладельца о нахождении его автомобиля на штрафстоянке. Она предполагает, что нарушитель должен позвонить в управление ГИБДД Воронежской области или службу 112 и сообщить, что его машину, вероятно, эвакуировали. После этого диспетчер проверяет, был ли действительно перемещен автомобиль, и объясняет дальнейшие действия.

Вносимые облдумой поправки создают условия для внедрения современной и удобной альтернативы данной схеме. Для этого областной закон дополнен нормой, которая обязывает организации, осуществляющие хранение и (или) перемещение транспортных средств на специализированные стоянки, не только иметь свой официальный сайт, но и незамедлительно размещать там актуальную информацию о приеме эвакуированного автомобиля.

"Мы прописали в законе норму, по которой "эвакуаторщики" должны не только иметь свой официальный сайт, но и незамедлительно в режиме онлайн размещать там данные о том, какое транспортное средство прямо сейчас поступило на хранение. Для удобства автовладельцев мы предложили создать в Воронеже единый сайт", – отметил Нетёсов.

Как поясняет областное заксобрание, принятие данного регионального закона призвано решить проблему оперативного информирования владельцев эвакуируемых транспортных средств в Воронеже, где особенно остро стоит вопрос с нарушением требований знаков "остановка запрещена" или "стоянка запрещена".

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