Путин отметил авторитетность Всемирного русского народного собора

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участников, организаторов и гостей XXI Всемирного русского народного собора, отметив авторитетность форума, сообщает пресс-служба президента.

"Ваш авторитетный форум на протяжении многих лет собирает в Москве представителей Русской Православной Церкви, органов власти, общественных и религиозных организаций для обсуждения наиболее значимых гуманитарных, цивилизационных проблем", — говорится в сообщении.

Также Путин подчеркнул, что и нынешний форум, проходящий под девизом "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития" — поднимет важные и самые острые вопросы современности, вдохновит участников на содержательные дискуссии.

"Россия всегда была сильна традициями народного единения и сплоченности. Ратовала за укрепление мира, сотрудничества, доверительного, взаимополезного диалога со своими партнерами. И только сохраняя это историческое наследие, нашу нравственную и духовную опору — мы сможем двигаться вперед, добиваться поставленных целей", — отметил президент.