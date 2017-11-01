Москвичи оформляют резидентные разрешения на парковку на 2-3 года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Москве резидентные разрешения на парковку в своем районе сроком на два или три года оформляют около 80 процентов автомобилистов, имеющих на это право, сообщает сайт mos.ru.
"Мы предоставили горожанам возможность самостоятельно выбрать срок действия разрешения — один, два или три года. Автомобилисты оценили удобство длительных резидентных разрешений — большинство выбирает именно их", — отметил генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.