Мавзолей Ленина закроют для посетителей 5 и 7 ноября

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мавзолей Владимира Ленина 5 и 7 ноября закроют для посетителей из-за проведения торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"В связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 5 и 7 ноября 2017 года производиться не будет", — говорится в сообщении.