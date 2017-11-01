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Общество

В Москве с 1 ноября автобусы до кладбищ будут ходить по новому расписанию

10:2001.11.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВ Москве с 1 ноября автобусы до кладбищ будут ходить по новому расписаниюВ Москве с 1 ноября автобусы до кладбищ будут ходить по новому расписанию
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Москве с первого ноября изменится режим работы автобусных маршрутов до городских кладбищ, сообщает сайт mos.ru.

В частности, автобус № 510 "Метро "Домодедовская"" — "Домодедовское кладбище" будет курсировать каждый день с 08:30 до 16:00.

Автобус Д, который ходит по Домодедовскому кладбищу, станет следовать ежедневно с 09:03 до 16:00.

На столичных улицах появился первый электробус
© РИА Новости / Виталий Белоусов
На столичных улицах появился первый электробус
Автобус № 706 "Метро "Выхино"" — "2-й Московский крематорий" также будет выходить на маршрут ежедневно с 08:30 до 16:34. По вечерам будут организованы фиксированные рейсы от 2-го Московского крематория. Автобусы отправятся в 17:00, 17:35, 18:05. Сохраняются рейсы от станции метро "Выхино" в 07:30 и 08:00. После 16:00 автобусы пойдут от "Выхина" до 4-го микрорайона Новокосина.

Автобус № 560 "Метро "Новокосино"" — "2-й Московский крематорий" станет курсировать по выходным дням с 08:19 до 16:00.

Автобус № 760 "Метро "Щелковская"" — "2-й Московский крематорий" будет ходить по рабочим дням с 08:30 до 16:00. До 08:30 и после 16:00 маршрут пройдет от станции метро "Щелковская" до центра госуслуг "Новокосино".

Автобус № 741 "Метро "Тушинская"" — "Митинское кладбище" станет следовать ежедневно с 08:30 до 16:00. Вечером — в 16:30 и 17:30 — будут организованы рейсы от Митинского кладбища.

Автобус № 819 "Улица Академика Янгеля" — "Щербинское кладбище" будет курсировать ежедневно с 08:30 до 16:00. Фиксированные рейсы будут организованы от улицы Академика Янгеля в 07:21 (от станции метро "Улица Академика Янгеля" — в 07:25), от Щербинского кладбища — в 17:10.

Автобус № 865 "Метро "Планерная"" — "Перепечинское кладбище" станет ходить по всем дням недели с 08:30 до 16:00. После 15:30 автобусы будут следовать от станции метро "Планерная" до остановки "Черкизово".

Автобус № 600 "Метро "Теплый Стан"" — "Метро "Саларьево"" ежедневно будет курсировать с 08:30 до 16:30 с заездом к центральной и западной территории Хованского кладбища.

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