Путин отметил вклад телеканала "Культура" в российское телевидение

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу общероссийского государственного телеканала "Культура" по случаю 20-летия канала, отметив, что его уникальные проекты обогатили отечественное телевидение, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что телеканал ознакомил миллионы зрителей с яркими событиями в мире музыки, искусства, театра, кинематографа. По словам президента, важно, что одним из главных приоритетов "Культуры" является поддержка юных дарований, детского и юношеского творчества, эстетическое воспитание подрастающего поколения.