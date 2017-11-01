Путин отметил вклад телеканала "Культура" в российское телевидение

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу общероссийского государственного телеканала "Культура" по случаю 20-летия канала, отметив, что его уникальные проекты обогатили отечественное телевидение, сообщает пресс-служба Кремля.

"За прошедшие годы ваш телеканал, у истоков создания которого стояли выдающиеся представители отечественной культуры и общественной мысли, внес весомый вклад в развитие российского телевидения, обогатил его интересными и во многом уникальными информационными, просветительскими, художественными проектами", — говорится в телеграмме президента.

Путин отметил, что телеканал ознакомил миллионы зрителей с яркими событиями в мире музыки, искусства, театра, кинематографа. По словам президента, важно, что одним из главных приоритетов "Культуры" является поддержка юных дарований, детского и юношеского творчества, эстетическое воспитание подрастающего поколения.