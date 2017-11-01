Гордон считает, что тело Ленина нужно убрать с Красной площади

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российская журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о желании участвовать в президентских выборах 2018 года, считает, что нужно убрать тело Владимира Ленина с Красной площади, а решение о захоронении или кремации должны принимать родственники.

Журналистка записала видеообращение, в котором ответила на несколько наиболее часто задаваемых вопросов. Видео опубликовано в среду на её сайте. Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции 1917 года.

"Я полагаю, что тема популистская. Но, безусловно, останки с Красной площади нужно убрать, это первобытная дикость. А вот кремировать или закапывать в землю — пусть решают родственники", — заявила Гордон, говоря о необходимости захоронения тела Ленина.

Журналистка также высказалась о возможности отмены в России моратория на смертную казнь для педофилов.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и позиционирует себя как кандидата "против всех", заявляла, что в случае своего избрания на пост президента России она первым делом примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.