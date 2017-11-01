Российские спасатели подвели итоги пожароопасного сезона

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ходе которого обсуждались итоги пожароопасного сезона, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"Итоги минувшего сезона природных пожаров обсуждались на правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание провел глава МЧС России Владимир Пучков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября пожароопасный сезон закрыт в 72 субъектах Российской Федерации, в 11 ситуация остается достаточно напряженной, в том числе в Приморском крае, где действует режим ЧС, а также в Еврейской автономной области, где власти объявили особый противопожарный режим. Основной причиной возгораний, по данным Рослесхоза, является нарушение правил безопасности.

"Профилактическая работа — важный аспект. Нужно продолжить развитие современных форм и методов. Хорошо зарекомендовали (себя) маневренные группы. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос оказания практической помощи старостам сельских поселений в реализации всех задач профилактики природных и лесных пожаров и обеспечения пожарной безопасности", — цитирует Пучкова пресс-служба регионального центра, отметив, что на сегодняшний день в профилактические группы, которые создаются из местного населения, вовлечены более 90 тысяч человек.

Благодаря работе патрульно-контрольных групп, сформированных из представителей надзорных органов МВД, МЧС, лесной охраны и общественных организаций, удалось улучшить противопожарные показатели в два раза: за нарушения правил пожарной безопасности в лесах привлечены к административной ответственности более 13 тысяч человек, не допущено перехода природных пожаров более чем на четыре тысячи населенных пунктов.

В минувший сезон региональные власти ощутили пользу от комплекса профилактических мер. "Проведен ряд профилактических мероприятий, предложенных Сибирским региональным центром МЧС России. Активное использование правоприменимой практики принесло ощутимый результат. Качественная и эффективная работа старост и всех категорий профгрупп во взаимодействии с едиными дежурно-диспетчерскими службами районов позволила стабилизировать пожароопасную обстановку и усилить профилактическую работу с населением", — заявил на правительственной комиссии глава Бурятии Алексей Цыденков.

Глава МЧС РФ рекомендовал субъектам усилить работу со всеми категориями населения и уделить особое внимание оказанию помощи сельским старостам, отметили в пресс-службе Сибирского регионального центра.