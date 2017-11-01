Специалисты исключили чуму и ряд болезней из причин гибели нерп на Байкале

ИРКУТСК, 1 ноя – РИА Новости. Лабораторные исследования позволили исключить ряд заболеваний, которые могли стать причиной массовой гибели нерп на Байкале, сообщил РИА Новости начальник отдела ветнадзора по Иркутской области территориального управления Россельхознадзора Сергей Грохотов.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии обнаружено более 130 мертвых нерп без следов ранений. В настоящее время несколькими ведомствами, отвечающими за ветеринарный контроль, ведутся лабораторные исследования патологического материала.

"Первые результаты исследований позволили исключить у погибших животных такие заболевания, как чума, бешенство и энтерит. Сейчас проводится химико-токсикологические исследования. Идет сбор материала, который позволит изучить состояние пищевой цепочки, возможно, кто-то в ней стал переносчиком инфекции", — сказал собеседник агентства.

Предыдущий случай массовой гибели байкальской нерпы был зафиксирован в 1986 году. Тогда удалось установить, что нерпа погибла от чумы.