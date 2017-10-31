В России с 2016 года нашли более четырех тысяч захоронений времен ВОВ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 4 тысяч советских воинских захоронений времен Великой Отечественной войны обнаружено с февраля 2016 года; за это время установлено около 30 тысяч ранее неизвестных имен павших воинов Красной армии и флота, сказано в статье начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майора запаса Владимира Попова, опубликованной в номере "Военно-исторического журнала" за ноябрь.

В публикации отмечено, что в сравнении с данными на 1 февраля 2016 года число воинских захоронений на территории РФ увеличилось на 4,2 тысячи, а погребенных в них воинов — на 471,8 тысячи человек, при этом стали известны еще 29,8 тысячи имени павших на полях сражений.

"По состоянию на 1 февраля 2017 года числится 41,4 тысячи воинских захоронения периода ВОВ (захоронено всего 8,2 миллиона погибших воинов, в том числе известных 2,9 миллиона, неизвестных – 5,3 миллиона)", — говорится в статье.

Кроме того, уточняется в материале, на территории России находится более 29 тысяч захоронений (где похоронены 4 миллиона воинов, в том числе 1,9 миллиона неизвестных солдат). На территории других государств находится еще около 12 тысяч захоронений (более 4 миллионов погибших, из которых 3,3 миллиона неизвестных).