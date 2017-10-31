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СПЧ хочет представить президенту проект о соблюдении прав детей при разводе

20:3431.10.2017
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© Depositphotos / CandyBoxImagesСсора в семье. Архивное фотоСсора в семье. Архивное фото
© Depositphotos / CandyBoxImages

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Профильная комиссия президентского Совета по правам человека (СПЧ) готовит законопроект, направленный на соблюдение прав детей в случае развода родителей, правозащитники рассчитывают представить его президенту, сообщила РИА Новости глава комиссии СПЧ по социальным правам Ирина Киркора.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Документ направлен в том числе на предотвращение ситуаций, когда один из родителей злоупотребляет своим правом, не позволяя другому общаться с ребенком.

"Это комплексный документ, который мы готовим, надеемся представить президенту для внесения… Мы уже получили отзывы правового управления администрации президента, учли ряд замечаний, которые нам представили. Мы доработали проект, который готовы были вчера (на ежегодной встрече с СПЧ) представить президенту. Увы, из-за малого количества времени нам не удалось", — сказала Киркора.

Она отметила, что правозащитники предлагают "законопроект о внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты с целью содействия улучшению положения несовершеннолетних детей при расторжении брака их родителями". Работа над ним идет в рамках экспертных рабочих заседаний постоянной комиссии по социальным правам, которые проводились уже неоднократно, уточнила глава комиссии.

"Мы видим, насколько это важная и острая проблема. У нас там порядок общения с ребенком — очень часто родители злоупотребляют в принципе своими правами по отношению к общению с другим родителем: не позволяют, увозят в другой город, регион, страну. У нас очень много таких громких случаев", — рассказала правозащитница.

Елена Мизулина. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Таким образом, отметила она, "взрослые люди, которые не смогли договориться, решают свои проблемы через шантаж и ограничение возможности общения с ребенком".

Киркора отметила, что получает много обращений, касающихся подобных ситуаций при разводах, в том числе и проблем невыплаты алиментов. "И на вчерашней встрече с президентом я хотела именно этот вопрос поднимать, в том числе с возможностью за неисполнение судебных решений привлечения к уголовной ответственности", — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что это лишь одна из возможных мер. Представители СПЧ, отметила правозащитница, принимают участие в подготовке постановления пленума Верховного суда по делам, связанным с выполнением алиментных обязательств, также и законодатель двигается в направлении совершенствования этого механизма.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей.

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