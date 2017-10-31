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Общество

Рошаль обсудил с Путиным защиту медработников от нападений

20:2331.10.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи. 31 октября 2017Владимир Путин и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль во время встречи. 31 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, связанные с введением уголовной ответственности за нападение на медицинских работников, а также работу конгресса Национальной медицинской палаты.

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Главный вопрос защиты медицинских работников и статуса медицинских работников. Мы сделали уникальную в мире систему независимой профессиональной экспертизы", — сказал Рошаль на встрече с Путиным.

По его словам, во главе комиссии не доктор, а юрист или судья, документы поступают в обезличенном виде.

"И не всегда эти комиссии защищают врачей, но врачей, врачебное медицинское сообщество надо защищать. Мы сейчас работаем с Думой по уголовной ответственности", — сказал Рошаль.

По его словам, за последний год в два раза увеличилось количество нападений на медицинских работников. "В отличие от других специальностей, мы говорим, что страдаем не только мы, а страдают пациенты. Если на всю больницу один доктор, а его избили, кто будет оказывать помощь?" — сказал он.

Машина скорой помощи у приемного отделения. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Такая же ситуация, как отметил Рошаль, может сложиться и в каком-нибудь районе России, где работает лишь один фельдшер, и в случае нападения на него никто не сможет исполнять его обязанности.

"Мы говорим, что должно быть, конечно, усиление уголовной ответственности, нормальное отношение к врачам", — сказал Рошаль.

Глава государства поинтересовался работой конгресса Национальной медицинской палаты. По словам Рошаля, такого конгресса, в который вошли врачи всех субъектов РФ, в России не было давно.

"Знаете, что мы придумали? Чтоб каждый доклад заканчивался конкретным предложением и решением. И народ должен оценить его. То есть, мы сегодня вырабатываем общее мнение гражданского общества в этом плане", — рассказал он.

Сотрудники ОМОНа. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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По его словам, главная цель конгресса и Национальной палаты — увеличение количества профессиональных врачей.

"Такая маленькая цель, но прийти к ней сложно. Это не просто разговоры, здесь почти 280 докладов", — заметил Рошаль, ознакомив президента с программой конгресса.

По его словам, вопросы обсуждаются не банальные.

"Просто мы дали возможность народу говорить. Это очень важно сейчас. Ну и, конечно, обычные проблемы, кадровые, финансовые", — рассказал глава НИИ.

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Среди главных тем, по его словам, кадровые вопросы.

"По численности мы сделать ничего не можем, это государство… А вот профессионализм, мы за это ответственны. Мы хотим на себя взять эту роль, выстроить структуру, мы ее уже сейчас выстраиваем, занимаемся профессиональными стандартами, что должен делать каждый доктор на своем месте", — сообщил он.

Впервые в России, по словам Рошаля, заключен договор с Минздравом РФ, по которому создана государственно-общественная форма управления профессиональной деятельностью.

"Приказы Минздрава до подписи должны прийти в Национальную медицинскую палату, мы рассылаем по стране, собираем мнения, и потом приходим в Минздрав", — сказал Рошаль.

Он поблагодарил президента РФ за время, которое он уделяет для обсуждения вопросов здравоохранения.

"У нас с вами обычно такой откровенный разговор, не "лакокрасочный", а нормальный. Наверное, вам это тоже надо", — сказал Рошаль.

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