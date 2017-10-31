Мизулина предложила изменить 23 закона об изъятии детей из семьи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Елена Мизулина разработала пакет поправок в действующее законодательство по изъятию детей из семьи, предусматривающих введение административной и уголовной ответственности для сотрудников органов опеки и полиции за незаконное вторжение в семью, запрет временного изъятия больше, чем на 48 часов, а также приоритет в усыновлении для ближайших родственников.

"Совместно с родительской общественностью сенатором подготовлен ряд системных законодательных предложений по изменению ситуации, связанной с изъятием детей. По мнению сенатора, в целом необходимо изменить 23 федеральных закона", — сообщила пресс-служба Мизулиной.

"Я считаю, что сотрудники полиции, органов опеки, иных органов власти должны нести ответственность за незаконное вторжение в семьи, незаконное изъятие детей, за превышение своих должностных полномочий", — заявила сенатор.

Мизулина предлагает также обязать представителей органов опеки разъяснять родителям их права, фиксировать на камеру происходящее и запретить превышать срок временного изъятия в двое суток. "Иначе мы искусственно плодим социальное сиротство. Чтобы этого не было, также надо менять законодательство", — убеждена сенатор.

Парламентарий предложила возложить на органы опеки и попечительства и полицию обязанность уведомлять имеющихся у ребенка родственников об оставлении ребенка без попечения родителей, предоставлять им преимущественное право на устройство ребенка в их семьи и в целом ввести запрет изъятий детей, кроме случаев изъятия путем отобрания ребенка в случаях и порядке, предусмотренных статьей 77 Семейного кодекса.

"Мы предлагаем установить, что отобрание ребенка является крайней мерой защиты ребенка, которая допустима, только если пребывание ребенка в семье опасно для его жизни или здоровья, реальная угроза исходит от родителей и иного способа защитить ребенка не существует", — заявила Мизулина.

По её словам, ежегодно более 309 тысяч детей принудительно разлучаются с родителями и передаются под надзор в институциональные учреждения или в замещающие семьи. "Временное изъятие может длиться год и более. Это год жизни ребенка без семьи. Для формирующейся личности ребенка такое временное изъятие может обернуться невосполнимыми последствиями", — подчеркнула сенатор.