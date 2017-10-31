Собянин рассказал о роли городского транспорта в жизни москвичей

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников транспортного комплекса столицы с прошедшим Днем автомобильного и городского пассажирского транспорта и вручил награды за вклад в развитие отрасли в городе, передает корреспондент РИА Новости.

"Городской транспорт играет огромную роль в жизни Москвы и жизни москвичей, которые встречаются с вами (работниками транспортного комплекса – ред.) самым ранним утром и прощаются, когда уже совсем поздно. Мы вспоминаем и ощущаем объемы транспорта, когда что-то останавливается или когда закрывается станция метро. Тогда все понимают, что без городского транспорта, без вас, жизнь в городе и его развитие невозможны. С вашей помощью, вашим трудом и добросовестным отношением к делу формируется во многом ощущение того, насколько комфортно живется в Москве", — сказал мэр.

Он поблагодарил сотрудников транспортного комплекса "за самоотверженную работу" и вручил им награды города Москвы.

"Я хочу заверить что мы приложим все усилия для того чтобы московский метрополитен был самым безопасным", — сказал во время вручения наград один из лауреатов, начальник отдела пожарной охраны метрополитена Сергей Зайцев.