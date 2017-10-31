Вопрос со сбором биоматериалов требует серьезного изучения, считают в СПЧ

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Вопрос со сбором биологических материалов требует тщательного изучения, необходим контроль за этой ситуацией, чтобы подобные факты не привели к каким-то нежелательным или опасным последствиям, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), глава Российского Красного креста Раиса Лукутцова.

В понедельник на заседании СПЧ президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей различных этносов России. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что спецслужбы России располагают информацией о подобных действиях со стороны некоторых эмиссаров и неправительственных организаций.

"Вообще человеческий организм, человеческий разум изучается во всех странах мира, конечно, любой биоматериал представляет интерес и его, естественно, можно использовать не только в мирных целях", — сказала РИА Новости Лукутцова, возглавляющая в СПЧ комиссию по гражданскому участию в обеспечении права на охрану здоровья.

Она отметила, что разделяет мнение об остроте этого вопроса. "Я думаю, что контроль должен быть обязательно установлен. Просто пускать это на самотек, понимать, что такие факты имеют место быть, и закрыть на это глаза, я думаю, не совсем правильно. Нужно обязательно изучить эту проблему и принять, конечно, конкретные меры", — уточнила собеседница агентства.

Правозащитница напомнила, что раньше много говорилось об угрозе бактериологического оружия, но время и наука не стоят на месте – и это необходимо учитывать. "Учитывая, что уже XXI век — наука шагнула очень далеко, появились новые технологии, нанотехнологии — конечно, этот вопрос надо изучать, чтобы он не привел к нежелательным последствиям и не был использован в каких-то военных целях, для истребления людей", — считает Лукутцова.

Как заявил ранее депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, ситуация со сбором биологических материалов стоит очень остро, так как расшифровка генома дает возможности преднамеренного нанесения вреда, в том числе и с военными целями.