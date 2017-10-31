Оренбург в 2018 году вновь примет молодежный форум "Евразия"

ОРЕНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Международный образовательный молодежный форум "Евразия" в 2018 году вновь пройдет в Оренбурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"Наша внешнеполитическая работа направлена на укрепление имиджа России как государства, объединяющего страны постсоветского пространства на взаимовыгодной основе. И в этой деятельности мы активно используем возможности общественной, народной дипломатии", — сказал глава Оренбургской области Юрий Берг, выступая на Совете глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России с докладом о работе и мерах поддержки областных общественных организаций, чья деятельность затрагивает сферу внешней политики. Совет проходил под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова и был посвящен вопросам внешнеполитической активности региональных институтов гражданского общества.

По словам губернатора, ярким примером народной дипломатии стал первый Международный образовательный молодежный форум "Евразия", который проходил в Оренбурге два года назад. В качестве других примеров народной дипломатии Берг привел деятельность АНО "Содружество народов Евразии", Оренбургского благотворительного фонда "Евразия", профсоюзов области и молодежных общественных объединений.

В 2016 году участниками форума "Евразия" в Оренбурге стали представители и делегации из 70 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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