Госавтоинспекция: количество ДТП по вине мотоциклистов снизилось

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Количество ДТП, произошедших по вине водителей мотоциклов и мопедов, сократилось в завершившемся мотосезоне, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.

По данным официальной статистики аварийности, в марте-сентябре 2017 года было зарегистрировано более 5,8 тысячи таких автоаварий, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате этих происшествий погиб 631 человек (снижение на 17,1%) и были ранены более 6,4 тысячи (снижение на 11,9%).

Позитивная тенденция

Вопросы сокращения уровня аварийности на дорогах подробно обсуждались на прошедшем в Орле Всероссийском семинаре-совещании руководителей подразделений Госавтоинспекции.

Глава МВД России Владимир Колокольцев подчеркнул, что задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, включая сокращение смертности на дорогах, относятся к приоритетным и находятся на постоянном контроле у руководства страны. Он отметил, что за прошедшие пять лет в результате принятых мер даже на фоне увеличения количества автотранспорта число погибших в ДТП уменьшилось более чем на четверть.

Это стало возможным в частности благодаря реализуемой федеральной целевой программы (ФЦП) "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах", совершенствованию нормативно-правовой базы, усилению ответственность за наиболее опасные правонарушения, дополнительной регламентации деятельность собственников дорог, внедрению новых требований к обустройству пешеходных переходов, активно развивающейся системе видеофиксации.

Статистика: лидеры нарушений

По данным статистики, в период с 2005 по 2016 год количество ДТП с участием мотоциклистов в России снизилось на 67%. Но беспокойство вызывает тяжесть последствий таких аварий — только в прошлом году в дорожных происшествиях погибли 607 и были ранены более 5 тысяч мотоциклистов.

Среди нарушений, которые допускают мотоциклисты на дороге, лидируют маневрирование из ряда в ряд, превышение скорости и неиспользование шлема. Кроме того, зачастую водители мотоциклов и мопедов, как и водители автомобилей, не соблюдают очередность проезда перекрестков, выезжают на полосу встречного движения и игнорируют запрещающий сигнал светофора.

"Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание пресечению нарушений со стороны водителей мотоциклов и мопедов в весенне-летний период, когда число данных транспортных средств на дорогах увеличивается в разы", — отметил в беседе с РИА Новости заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин.

По его словам, в этот период на дорогах работают мотоподразделения ГИБДД. "Проводятся специальные рейды, ведется профилактическая работа с водителями, а всех участников дорожного движения ориентируем на вежливое и внимательное отношение друг к другу", — подчеркнул Кузин.

Защита превыше всего

"Сокращение числа ДТП с участием мотоциклистов обусловлено, в том числе и тем, что от управления этими транспортными средствами удалось отстранить подростков", — сообщила РИА Новости президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.На сегодняшний день управлять мотоциклом и мопедом можно только при наличии водительского удостоверения. "Если раньше родители просто покупали ребенку новую игрушку — мотоцикл или мопед, то теперь им нужно позаботиться и об обучении управлению этим транспортным средством", — подчеркнула Агре.

Еще один фактор, который привел к сокращению числа погибших мотоциклистов, это активное использование пассивной безопасности — "мотоциклетной защиты" — специальных жилетов, так называемой "черепахи", наколенников, налокотников, а также шлема.

Как рассказали РИА Новости в экспертном центре "Движение без опасности", несколько лет назад было проведено масштабное исследование, инициированное Ассоциацией европейских производителей мотоциклов (ACEM), по несчастным случаям с участием мотоциклов, скутеров и мопедов. Оно затронуло пять стран — Францию, Германию, Нидерланды, Испанию и Италию.

В ходе исследования выяснилось, что качественная экипировка эффективно помогала в предотвращении серьезных травм у водителей двухколесных транспортных средств. Так, например, в 64,6% случаев куртка уменьшала и предотвращала травмы пилота, в 61,3% случаев — мото-брюки. Немаловажное значение имеют также обувь, перчатки и шлем, последний, например, почти в 70% случаев способен предотвратить или смягчить травмы головы.

"Мы очень благодарны мотосообществу, которое активно работает с нами по пропаганде использования "защиты" и шлема мотоциклистами. Во многих ситуациях шлем спасает водителя от серьезных травм, это неоднократно доказывали как российские, так и международные исследования", — сообщила Наталья Агре.

По ее словам, особое место в решении вопросов снижения аварийности занимают адресные социальные кампании, которые проводятся Госавтоинспекцией совместно с экспертным центром "Движение без опасности" в рамках ФЦП по безопасности дорожного движения. В настоящее время стартовала новая кампания "Повод для обгона", которая пройдет в десяти субъектах РФ в шести федеральных округах. Ее главная цель — напомнить водителям правила совершения обгона и тем самым предотвратить новые аварии.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"